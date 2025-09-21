LA POLICÍA PROTEGE AL RESPONSABLE Y DETUVO A UN INOCENTE, DENUNCIA MADRE DE RECIBIÓ ROZÓN DE BALA EN PLEITO DE FRANELEROS

Tras el pleito en las afueras de Bodega Aurrerá, Norma Leticia Náhualt García denunció que su hijo Abner “N” fue detenido injustamente por la policía y puesto a disposición, mientras su agresor, apodado El Yuco, permanece en libertad.

Con un pie vendado tras el rozón de bala la mujer, que padece diabetes, acudió una vez más a la Vicefiscalía de Champotón a poner su denuncia, pues no se la han querido tramitar.

“Hay un inocente preso y el que hizo las cosas anda libre. Mi hijo lo único que hizo fue defenderme de los insultos y jaloneos del señor, quien tras decirle ‘Ya te llevó la chingada’ sacó el revolver de su bolsa, delo cual hay muchos testigos”, explicó.



Precisó que su agresor le puso el arma a la altura del estómago, ella con una mano la logró bajar pero se activó contra el piso provocándole el rozón en su pie.



A ese señor lo protege la policía y hasta en la tienda, acusó, y aseveró: “Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque mi pie está empeorando debido a que soy diabética, y el señor dice que la ley se la pasa por el c..o”.

Aunque comentó que esa persona quiere adueñarse del espacio de franeleros en el estacionamiento, Náhualt García dejó en claro que por ahora lo único que quiere es que se haga justicia. “La policía debió detener a los dos, no sólo a mi hijo”, manifestó.

Cabe mencionar que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC boletinó a Abner “N” por amenazas y agresión con una presunta arma de fuego tipo hechiza (artesanal), y que la portaba.

Los familiares contradicen la versión oficial, y exigen a la policía de Marcela Muñoz verificar la información, ya que, afirman, el arma tipo hechiza que reportaron la portaba J. R. A., “El Yuco”.

Una tía que acompañaba a Náhualt García exigió justicia, porque su sobrino sólo defendió a su mamá y eso no lo ve la autoridad. “Los dos deberían estar presos, incluso ese le pregunté a un policía por qué son corruptos y no hacen su trabajo como debe de ser”.