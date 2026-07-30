POBLADORES DE MAMANTEL BLOQUEAN CARRETERA POR PÉSIMO SERVICIO DE LA CFE

Molestos porque constantemente tienen problemas en el suministro de energía eléctrica, habitantes de Mamantel mantienen bloqueada la carretera federal hacia Villahermosa, a la altura de ese poblado.

La semana pasada se quedaron 48 horas sin luz y ahora en las últimas 28 horas han tenido el mismo problema.

Advirtieron que las protestas continuarán si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no mejora su servicio, pues las fallas continuas causan pérdidas en productos que requieren refrigeración y electrodomésticos tanto a las familias como a los comercios de la localidad.