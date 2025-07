PERIODISTAS INDEPENDIENTES REPRUEBAN MEDIDAS DE CENSURA CONTRA TRIBUNA Y JORGE GONZÁLEZ VALDEZ: POLÍTICA PENINSULAR

Al manifestarse en contra de la sentencia de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, misma que “claramente censura la libertad de expresión de Tribuna Campeche y de González Valdez, el portal Política Peninsular destacó que periodistas independientes reprueban dichas medidas de censura.



Al citar que la jueza aprobó medidas más drásticas y violatorias de las garantías constitucionales, argumentando que es prioridad salvaguardar los derechos de la gobernadora Layda Sansores San Román, el medio digital recuerda que la juzgadora, en apoyo a las peticiones del asesor jurídico Miguel Oliver Huchim Ortiz y la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta, determinó la intervención judicial de la plataforma digital, esto es, que un representante del Tribunal Superior de Justicia conozca y apruebe, antes de publicarse, el contenido de sus notas y comentarios.



Al periodista González Valdez le advirtió que deberá de abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre Sansores, y de no escribir ni publicar imágenes que a ella se refieran. Todo lo relacionado con sus publicaciones, comentarios, opiniones y declaraciones deberán ser supervisados y vigilados por un interventor.

Lo más aberrante, continúa la publicación, es que la juez afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero que hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores, “sin embargo, hoy la mandataria estatal publicó en redes sociales que en su programa Martes del Jaguar abundará sobre este tema, así como del caso que sostiene con Ricardo Monreal Ávila, actual diputado federal por Morena”.



La juez interina insistió en que así no se afecta la libertad de expresión, y demandó que el periodista sea acompañado por un censor oficial cuando grabe u opine en algún programa, de lo cual estará pendiente la Unidad de Medidas Cautelares y el órgano de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia.

La sentencia de la juez Huitz May claramente censura la libertad de expresión de Tribuna Campeche y de González Valdez.



Periodistas independientes reprueban las medidas de censura dictadas por la juez Huitz May, y optarán por no publicar nada en tanto la ley mordaza de Layda Sansores esté vigente.