PEMEX ANUNCIÓ “RECORTE” DE 3 MIL PLAZAS ADMINISTRATIVAS PERO SERÁ DE HASTA 10 MIL, ADVIERTEN

El nuevo plan de negocios es el capital privado, ante lo cual pequeñas empresas deben organizarse

Jorge Luis Ríos Robles, líder de los jubilados petroleros, advirtió que el “recorte” de 3 mil plazas administrativas anunciado por Pemex, sería sólo el inicio de una reestructuración mayor que afectaría hasta 10 mil trabajadores, pero no dan la cifra mayor para no “asustar”.

Señaló que entre la primera cifra algunos serán despedidos directamente, para darles finiquito sin derecho a jubilación, pero los demás serán inhabilitados, es decir, van a cerrar sus plazas para dejarlos sin trabajo, pero de eso no se habla.

Ríos Robles también previó que la oficina de Playa Norte en la Isla cerraría afectando a más de 600 trabajadores, y que los primeros en salir serán los que ingresaron recientemente como puestos de confianza.

En la 25 quedarán pocos, continuó, porque el plan de negocios de la petrolera 2025-2030, contempla no contratar a nadie, sino que un particular o privado entre con todo su dinero donde acuerden, pues Pemex ya no pondrá ningún peso, y así se convertirá en “socio permanente” para repartirse ganancias, de ahí que difícilmente se recurra al outsourcing.

Finalmente, instó a las pequeñas empresas a dejar de depender de Pemex y a organizarse como un proveedor privado, pues quien no se adapte al nuevo esquema “simplemente desaparecerá”.

