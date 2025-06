SI EN UNA SEMANA LA FISCALÍA DE HOPELCHÉN NO PROCEDE CONTRA “EL TOQUES”, VECINOS HARÁN JUSTICIA POR MANO PROPIA

– De enero del año pasado a la fecha acumula 4 demandas y no acata órdenes de restricción

Eric Antonio Pech, de la comunidad de Iturbide, en Hopelchén, denunció que la Fiscalía local hace caso omiso a las tres carpetas de investigación abiertas por demandas que interpuso a partir del 4 de enero de 2024 contra su vecino J. L. K. P., alias “El Toques”, por intento de hom¡c¡dio, y advirtió que otros vecinos que también han resultado afectados harán justicia por mano propia si en una semana no hay respuesta de la autoridad.

La primera querella fue por un d¡sp@ro contra su vivienda que impactó una televisión, otra por lapidar el inmueble y una más por entrar sin permiso a la casa portando @rm@ de fuego, expuso, y recalcó que el acusado es generador de violencia, alcohólico y drogadicto, y en repetidas ocasiones lo ha amenazado de muerte, ante lo cual teme por él y su familia.

Hoy por la tarde acudió de nuevo a la Fiscalía a interponer la cuarta denuncia contra el mismo sujeto, quien el pasado fin de semana mientras se encontraba su esposa y su hijo en el interior del inmueble, El Toques, bajo los influjos del alcohol y posiblemente de alguna sustancia, comenzó a tirar de manera reiterada piedras y a gritar que lo m@t@ría, ante lo cual vecinos intervinieron y fueron l3sion@dos.

Eric Pech manifestó que ha entregado evidencias en video e imágenes de cada momento en que esta persona continúa v¡ol@ndo las órdenes de restricción, pero ni así hay respuesta positiva de las autoridad.

“El agente Francisco Coyoc, reveló, no lo ha detenido, y ya ni me responde mensajes desde la última denuncia en agosto pasado, e incluso en mayo también del año pasado, se comprometió a solucionarlo en una semana, pero hasta ahorita no ha pasado nada. Sólo pido justicia”.