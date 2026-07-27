PELEA ENTRE PERROS CALLEJEROS INTERRUMPEN SALUDO A CLAUDIA SHEINBAUM DURANTE GIRA EN ACAPULCO

Una situación inesperada se robó la atención durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Acapulco, Guerrero, pues dos lomitos decidieron armar su propio “evento” y protagonizaron una pelea justo cuando ciudadanos intentaron saludar a la mandataria.

El inesperado encuentro entre los canes provocó sorpresa entre los asistentes, quienes por unos momentos dejaron de lado el saludo presidencial para poner atención al enfrentamiento perruno que interrumpió la actividad. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, no hubo personas lesionadas y todo quedó en un susto.