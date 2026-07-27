VACACIONISTAS DE VERACRUZ RESULTAN LESIONADOS TRAS VOLCADURA EN CALAKMUL

Un grupo de vacacionistas originarios de Veracruz resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban volcara sobre la carretera federal Escárcega–Chetumal, a la altura del kilómetro 105, cerca de la Cueva de los Murciélagos, en el municipio de Calakmul.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando un automóvil Volkswagen Jetta Clásico, color rojo y con placas del estado de Veracruz, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado, presuntamente luego de que el conductor perdiera el control del volante por causas aún no determinadas.

Tras el percance, cuerpos de emergencia y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes de la unidad, quienes presentaron lesiones derivadas del imp∂ctø. Posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica.