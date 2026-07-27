FUERTE CHOQUE ENTRE CAMIONETA Y PIPA EN LA ESCÁRCEGA – VILLAHERMOSA DEJA SOLO DAÑOS MATERIALES

Un fuerte accidente se registró la tarde de este día sobre la carretera federal Escárcega–Villahermosa, a la altura del ejido Kilómetro 36, frente al acceso de un conocido hotel ubicado en esa zona.

En el percance se vieron involucrados una camioneta y una pipa, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, quienes acudieron al sitio para brindar atención y controlar la circulación vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del impacto, los primeros reportes indicaron que no hubo personas lesionadas de gravedad, por lo que el saldo del hecho se concentró en daños materiales. Las autoridades realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.