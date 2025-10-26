¿PATRULLA DE CASI UN MILLÓN NO TRAE EXTINTOR? ¿O EL POLICÍA NO TIENE PREPARACIÓN PARA USARLO?

Un nuevo video revela la gravedad del último accidente protagonizado por el agente Abraham M., alias “El Niño Hamburguesa”, y pone en evidencia las carencias de la Policía Estatal. Tras chocar la patrulla 0792 contra un poste de la CFE en la Unidad Habitacional Presidentes de México, se observa al uniformado solicitando apoyo por radio mientras el vehículo comenzaba a incendiarse, sin intentar usar un extintor ni aplicar protocolos básicos de emergencia.

La ciudadanía cuestiona cómo una patrulla que, según la secretaria Marcela Muñoz, forma parte de la “flota con el mejor equipamiento”, pudo quedar envuelta en llamas sin que su operador actuara. El costo de una unidad de ese modelo, según la página oficial de la marca, supera los 900 mil pesos, lo que hace aún más preocupante que carezca de equipo básico o que el policía no tenga el entrenamiento necesario para responder ante una emergencia.

El siniestro dejó sin luz a decenas de familias y destruyó completamente la patrulla, mientras los mandos guardan silencio. La reincidencia del mismo agente y la falta de protocolos efectivos muestran que la modernización policiaca en Campeche sigue siendo un discurso vacío, mientras los ciudadanos pagan las consecuencias de la ineficiencia y la improvisación.