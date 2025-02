OTRO CASO MÁS DE ERROR EN LA LISTA DEL SENADO

MÁS NOMBRES APARECEN SIN POSTULARSE EN LA ELECCIÓN JUDICIAL

El proceso de selección de jueces, magistrados y ministros sigue presentando irregularidades. Ahora, Eduardo Alberto Osorio Rosado y Lilia Mónica López Benítez aparecen en la lista enviada por el Senado al INE sin haberse postulado. Osorio Rosado figura en la categoría de “JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO” con la etiqueta “EF” (En Funciones), mientras que López Benítez había declinado su pase directo, pero aún así fue incluida.

A través de X, ambos denunciaron la situación. López Benítez escribió:

“Hoy me entero que el INE recibió por parte del Senado la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo. Para mi sorpresa, estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado.”

https://ine.mx/wp-content/uploads/2025/02/Listado_Candidatos_SENADO_15_2_2025-2.pdf

Osorio Rosado también reaccionó:

“Estoy en la misma situación magistrada. No me inscribí a ninguna lista, ni siquiera a la del #PJF. Y me dijeron que estoy en la lista del Senado también.”

Además, se ha señalado otra anomalía: la inclusión de cuatro consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como candidatos a magistrados del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), a pesar de que el pase automático va en contra de la reforma misma. Este tribunal no es una continuación del CJF, y su interpretación debe ajustarse a la Constitución.

El oficialismo continúa acumulando críticas por intentar controlar el Poder Judicial a través de maniobras cuestionables. No es casualidad que el INE haya solicitado al Senado corregir los errores en la lista de candidatos, errores que, en un proceso legítimo, no deberían existir.