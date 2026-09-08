¡OOOTRA VEZ LA CFE! INCENDIO EN POSTE Y CABLEADO DEJA SIN LUZ AL PONIENTE DE CARMEN

Mientras varias colonias del poniente de la Isla se quedaron ayer por la noche a oscuras durante varias horas, el incendio en un poste y cableado de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó a los cuerpos de emergencia, incidente aparentemente relacionado con la interrupción del suministro eléctrico.

Vecinos señalaron que antes del incendio se escuchó una fuerte detonación en la parte superior de la estructura de madera, luego vino el corto circuito y las líneas comenzaron a arder, generando llamaradas y chispas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para asegurar el área y reducir riesgos, mientras se esperaba la intervención de personal especializado de la CFE, para trabajar sobre las líneas afectadas.

De manera simultánea, habitantes de Renovación 1, Santa Isabel, Solidaridad, Renovación 2 y 3 y del fraccionamiento Villas de San José, reportaron la suspensión del servicio eléctrico, dejando viviendas, calles y parte del alumbrado público sin energía.

Cuadrillas de la CFE iniciaron posteriormente maniobras en la infraestructura dañada, entre ellas el retiro de cableado afectado y trabajos para recuperar el suministro.

Al consignar la nota no se había confirmado oficialmente si el incendio en las líneas fue la causa directa del apagón que afectó a este sector de Carmen, pero ambos hechos ocurrieron prácticamente de manera simultánea.

Los habitantes solicitaron una pronta solución ante las constantes fallas eléctricas, para evitar más afectaciones en hogares y comercios.