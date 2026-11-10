NUEVA SENTENCIA DE 50 AÑOS DE CÁRCEL AL “MOCHAOREJAS”

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, recibió una nueva sentencia de 50 años de prisión y una multa de 916 mil 312.50 pesos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el mismo caso, Daniel Venegas Martínez recibió 22 años de prisión y una multa superior a 4 millones de pesos, mientras que Dulce Paz Venegas fue sentenciada a 16 años de cárcel y una multa mayor a 280 mil pesos. Las sentencias de ambos fueron declaradas compurgadas, aunque continúan presos por otros procesos penales.

Según las investigaciones, desde 1998 los tres formaban parte de una organización criminal dedicada al secuestro y otras actividades delictivas en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.

Arizmendi fue detenido el 17 de agosto de 1998 en Naucalpan, Estado de México, mientras que Daniel Venegas Martínez y Dulce Paz Venegas fueron detenidos el 21 de agosto del mismo año.

El 21 de agosto de 2003, los tres recibieron sentencia condenatoria; sin embargo, tras promover juicios de amparo, se ordenó la reposición del procedimiento.

Así, en días pasados, tras las pruebas aportadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, la autoridad judicial notificó la nueva sentencia.