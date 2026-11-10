TAMBIÉN EL CCE PIDE AL GOBIERNO DE LAYDA GARANTIZAR EL IRONMAN 2027

San Francisco de Campeche.- Al asegurar que Campeche tiene condiciones para competir por más eventos de alcance nacional e internacional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche se unió al llamado que los empresarios hicieron a las autoridades estatales para que garanticen la realización del Ironman 70.3 el próximo año.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el organismo empresarial consideró estratégico trabajar desde ahora en la continuidad del Ironman 70.3 en Campeche para 2027 y, al mismo tiempo, dar inicio a la conformación de una agenda permanente de congresos, convenciones, competencias deportivas y encuentros que generen visitantes, consumo y oportunidades para las empresas locales.

Así, el Consejo, encabezado por Martha Adriana Reyes Aldama, pidió al Gobierno del Estado planear actividades y estrategias publicitarias que se traduzcan en la llegada de más visitantes a Campeche.

Finalmente, el organismo puntualizó que el desarrollo económico requiere coordinación, promoción y visión de largo plazo.