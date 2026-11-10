“NO LEVANTA LA ECONOMÍA DE CAMPECHE”; CAE 2.4% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FRENTE AL DISCURSO OFICIAL TRIUNFALISTA

Por: Fuerza Informativa Azteca

San Francisco de Campeche.- La economía de Campeche va tan bien que hasta los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se pusieron rojos, ironizó Fuerza Informativa Azteca (FIA) en su sección Huay Nius, al recalcar que la actividad económica cayó 2.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026, frente a la narrativa oficial triunfalista.

Y aseveró: “Mientras la Secretaría de Economía presume inversión y empleos, las cifras le echaron un balde de agua fría al optimismo de los fanáticos de la recuperación imaginaria, pues la actividad económica cayó 2.4 por ciento en el segundo trimestre de este año cuando las autoridades prometieron que ya estaba dando frutos”.

Además, continuó, actividades como la industria y la construcción se fueron en picada, con una caída de 4.2%, mientras que los servicios apenas rescataron un 1.5% y, en el campo, las quejas y manifestaciones de los productores indican que las cosas no van por buen rumbo.

Por último, FIA señaló: “La ciudadanía pregunta en qué barquito van los funcionarios que afirman que Campeche va viento en popa”, e hizo un llamado al secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, pues el Estado no puede vivir eternamente de las promesas y los aplausos.