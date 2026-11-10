martes, noviembre 10, 2026
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NUEVO SHOW DE LENIA BATRES EN LA SCJN AL SER RECHAZADOS SUS ARGUMENTOS Y ENFRENTARSE AL PRESIDENTE HUGO AGUILAR

Durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres protagonizó un nuevo enfrentamiento con el presidente Hugo Aguilar, luego de que seis de los nueve ministros rechazaran sus argumentos.

Sin ocultar su molestia por la manera en que le fue otorgado el uso de la palabra, interrumpió al ministro Figueroa Mejía y lanzó, dirigiéndose a Hugo Aguilar: “Si quiere darme la palabra el día que usted guste… Por alguna razón, parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña…”.

Pero Lenia Batres no pudo controlar su enojo y hasta metió la sucesión de la Presidencia de la Corte en la discusión, al quejarse: “A lo mejor hay que presentar proyectos después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”.

Cuando los argumentos no alcanzan, aparecen los gritos y las interrupciones abruptas.

¿Hasta cuándo la Suprema Corte seguirá siendo escenario de estos espectáculos?

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