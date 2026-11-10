HABLEN DE GARCÍA LUNA, EXIGE SHEINBAUM EN MEDIO DEL ESCÁNDALO DE TADDEI

En medio del escándalo de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, cuya designación fue avalada por Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió hoy durante su conferencia matutina a los mexicanos que no dejen de hablar de (Gerardo) García Luna, “porque eso no puede volver a ocurrir en el país”.

La mandataria hizo el llamado en momentos en que su partido Morena ordenó a sus diputados federales culpar a Lorenzo Córdova del caso Taddei, según reporte de El Universal.

Video: Juan Ortiz.