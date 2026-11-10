¡OOOTRA VEZ LA CFE!; TRANSFORMADOR LANZA CHISPAS Y PONE EN RIESGO A VECINOS DE ATASTA

Momentos de preocupación se registraron la noche de ayer lunes en la comunidad de Atasta, en el Municipio de Carmen, luego de que un transformador eléctrico comenzó a lanzar chispas provocando temor entre los vecinos ante el riesgo de un posible accidente.

Habitantes de la zona solicitaron la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para atender la situación y evitar mayores riesgos.

Mientras esperaban la llegada de trabajadores de la empresa, los vecinos se mantuvieron alejados del lugar para no poner en riesgo su integridad física.