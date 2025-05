NO ES PSICOSIS NI CIFRAS FALSAS, LA INSEGURIDAD ES A DIARIO, LAMENTAN; ¿POR QUÉ NO PUEDE VENIR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A RENDIR CUENTAS?

Ningún funcionario da la cara para explicar qué está ocurriendo

Mónica Fernández Montúfar, legisladora local por Movimiento Ciudadano (MOCI), destacó la grave inseguridad que se vive en Campeche, y aseveró: “No es psicosis, no es dar cifras falsas, es lo que se vive del diario en la ciudad. ¿Por qué no pueden venir a rendirnos cuentas, si el secretario nacional de Seguridad lo ha hecho?”.

La legisladora destacó que en su Distrito, el V, “van cinco muertos”, por lo que dijo podría pedir cinco minutos de silencio, en referencia a los fallecidos en la Ciudad de México y por los que el Congreso del Estado guardó uno.

Y subrayó: “No es psicosis, no es verdaderamente querer dar cifras falsas. Esto es lo que acontece en un día normal, caminando nosotros como brigada o haciendo nuestro trabajo de gestión en el Quinto Distrito, al que yo represento”.



Dijo desconocer, a la fecha, “cómo está la persona a la que le dieron 6 balazos, porque al día de hoy no ha habido un solo funcionario que salga, que explique, que dé la cara, que realmente nos diga qué está ocurriendo”.

Agregó que “algunas personas dicen este chavo es uno de los que aparecía en la narcomanta, este chavo se dedicaba a esto, este chavo, pero al día de hoy no ha habido nadie que nos diga verdaderamente a qué se dedicaba, por qué está ocurriendo”.



Fernández Montúfar destacó que en ese distrito, que abarca El Sinaí, ya van 5 los ejecutados a balazos y criticó que “la semana anterior votaron porque la persona de Seguridad Pública no viniera a darnos cuentas. No se trata de quererle pegar o hacer mal a esta persona, es simple y sencillamente entender cuál es la política pública que están llevando a cabo con este fin, y cómo vamos a evitar que cada vez haya más muertos, al menos en mi Distrito”.

¿Por qué no puede venir la Secretaría de Seguridad Pública, como a nivel nacional se hace, a explicarnos, rendirnos y darnos cuenta?, preguntó, y subrayó: “Cuando se trató de las personas de México, todos nos paramos y tuvimos que guardar un minuto de silencio, yo les podría pedir ahorita que se pararan y guardaran 5; realmente en mi Distrito, son 5 los que se llevan”.