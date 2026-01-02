viernes, enero 2, 2026
NACIONAL: SUBEN IMPUESTOS Y ENCARECEN PRODUCTOS DE USO DIARIO

En sus redes, Minuto Crítico alertó que a partir del 1 de enero de 2026 comenzaron a aplicarse en México diversos ajustes fiscales que ya se reflejan en el aumento de precios de productos y servicios de uso cotidiano, al tratarse de incrementos y actualizaciones de impuestos que, sin ser nuevos, terminan por impactar el bolsillo de los consumidores y encarecer desde combustibles hasta artículos importados.

Indicó que los impuestos y gravámenes aplicados son los siguientes:

  • Ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas Magna, Premium y diésel
  • Incremento del IEPS a refrescos y bebidas saborizadas con azúcar o edulcorantes
  • Aumento del IEPS a cigarros y productos de tabaco
  • Aplicación del IEPS a sueros orales y bebidas electrolíticas con azúcares o edulcorantes
  • Incremento del impuesto a casas de apuestas y juegos de azar, presenciales y en línea
  • Aumento en tarifas de trámites y permisos relacionados con exportaciones, importaciones, inspecciones y certificaciones
  • Nuevos aranceles a productos importados de países sin acuerdos comerciales con México

