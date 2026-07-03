MÉXICO ES FOSA CLANDESTINA Y SHEINBAUM VENDIÓ NUESTRA SEGURIDAD A LOS CRIMANALES, QUIENES GOBIERNAN: BUSCADORA

-“TENER A MUJERES EN CARGOS IMPORTANTES NO NOS SIRVE PARA NADA”, EXCLAMA AL ENCARAR A ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Durante la reunión con colectivos en Tabasco, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fue encarada por la buscadora Socorro Gil para expresarle: “Nuestro país es una fosa clandestina, la Presidenta vendió nuestra seguridad a los criminales, quienes nos gobiernan”.

También criticó a la presidente Claudia Sheinbaum por seguir negando las cifras oficiales que ha dado la ONU, lo cual “es una vergüenza porque debería poner en alto el nombre de nuestro país”, y cuestionó a la funcionaria: “¿Me está escuchando señora Icela? Voy a esperar que termine porque veo está ocupada. En nuestra propia cara nos ignoran”.

Y agregó: “Las ganas que tenía de decírselo en su cara son las mismas que tengo de ver a la Presidenta para decirle ‘qué lástima que sea mujer y que le quedó grande el paquete. Tener a mujeres en cargos importantes no nos sirve para nada”. Fue secundada con una carretada de aplausos.