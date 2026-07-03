EVACUAN A FAMILIAS DE LA COLONIA JARDINES, EN XPUJIL POR INCENDIO EN PASTIZAL

Un incendio de pastizal registrado en la colonia Jardines de Xpujil generó una situación de riesgo para decenas de familias, luego de que el fuego avanzara rápidamente hacia zonas habitadas, impulsado por fuertes vientos y la vegetación seca en el área. A pesar de la magnitud del incendio, se confirmó saldo blanco.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se habría originado por la quema de pasto realizada de manera irresponsable, lo que provocó que las llamas se extendieran en minutos hacia los límites de la zona urbana. El fuego alcanzó áreas cercanas a las colonias Bugambilia, Centro y Fundadores, donde al menos 30 viviendas de madera y lámina estuvieron en riesgo.

El humo se propagó en varios puntos de la ciudad, afectando a habitantes con irritación en ojos y vías respiratorias, mientras vecinos señalaron que el incendio pudo haber sido provocado por una persona ajena a la zona, sin considerar las condiciones de viento que alcanzaron hasta 40 kilómetros por hora.

Elementos de Protección Civil intervinieron con dos unidades cisterna, logrando controlar la situación y evitar que el fuego alcanzara las viviendas, por lo que se evitó una tragedia mayor.