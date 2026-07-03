JAVIER AGUIRRE CRITICA CAMBIO DE HORARIO: “NO ME GUSTA NADA, ES COMO UNA PATADA EN EL ESTÓMAGO”
Vía: Radio Fórmula
El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, expresó su inconformidad ante el cambio de horario impuesto en la programación de actividades, al considerar que altera de forma significativa la planificación del trabajo del equipo.
Durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el estratega señaló que la modificación afecta directamente la organización previamente establecida, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores.
Aguirre describió el ajuste como una afectación severa a la logística del equipo, al asegurar que se modifican planes estructurados con anticipación y que implican la reorganización de varias horas de trabajo ya programadas. Afirmó que, aunque acatarán las disposiciones de la FIFA, no está de acuerdo con la decisión, al señalar que “no me gusta nada” y que el cambio también impacta a los jugadores de la selección mexicana.