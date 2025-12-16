LOS DESPLAZADOS

Los “guerreros del 97” se han convertido solamente una referencia para sacar de la amnesia aquellos ideales por los que decía luchar, pero que hoy traiciona y pisotea como gobernanta…

Don Julián, el veterano luchador social de casi 90 años, llegó a la reunión vespertina con sus amigos del Parque Principal con la tristeza reflejada en el rostro. Se le notaba cansado y parecería que hasta molesto, aunque decepcionado, sería la descripción exacta de su estado anímico.

–¿Qué acontece mi respetado e ilustre maestro?, le cuestionó intrigado el poeta Casimiro. ¿Se desveló usted en alguna posada, o es que el cambio del clima está afectando dañinamente sus articulaciones?

–“Seguramente que se pasó de copas en la fiesta que le hizo la Tía a sus “guerreros del 97”, especuló con cierta burla doña Chela. No hay que olvidar que don Julián fue uno de esos luchadores que estaban dispuestos a dar la vida por la entonces senadora y candidata sempiterna a la gubernatura”.

—“Haz dado en el blanco, respondió con lentitud el senecto profesor jubilado. Pero no obedece mi estado de ánimo a lo que pudo haber ocurrido en el festejo al que hacen referencia, puesto que no fui invitado. Es solo que me da rabia ver a cuántos verdaderos luchadores por la democracia engañó y sigue engañando la señora mandataria. Ahí los tiene arrinconados en una esquina, olvidados, abandonados, y de repente los sacan a la luz solo para retratarse, y para aparentar que no se ha olvidado de ellos. La pura hipocresía y decepción” despotricó.

–“He visto las fotografías que subió la Tía respecto a ese festejo y lo que me pregunto es de dónde salió el dinero para pagar el ágape y los obsequios que se rifaron entre los asistentes. A ojo de buen cubero, se habrán gastado no menos de un millón de pesos en regalos. ¿Habrá salido de la cartera de la gobernanta o de alguno de sus achichincles como la Chacha Walas, a quien una vez más se le vio entregando motocicletas?” preguntó intrigoso el bolero don Memín.

–“Es obvio que todo eso se financió con dinero público, acusó segura de sí doña Chela. ¡Hasta crees que la Tía, la Chacha o la Lizta van a sacar de su bolsa para comprar regalos! A la señora le gusta saludar con sombrero ajeno, y esta no fue la excepción. Solo les recuerdo que usar dinero público para fines privados se llama peculado y se castiga con cárcel” advirtió.

–“Fue la pura farsantería, exclamó molesto el poeta Casimiro. Vean una frase del discurso de la tía durante ese evento: ‘Ustedes son memoria viva, son raíz y esperanza; los que nunca soltaron la bandera ni bajaron la mirada cuando el camino era cuesta arriba’. Puro bla bla y discurso hueco, porque la que se olvidó delos ideales de la lucha es la propia gobernanta, y prueba de eso es que desplazó a esos guerreros del 97, para llenar su gabinete con foráneos o con expriístas y expanistas. Y de sus convicciones, ni hablar. Esa que en el 97 pedía democracia, hoy la niega, esa que luchaba por libertad, hoy encarcela a sus críticos, esa que demandaba transparencia, hoy es la gobernadora de la opacidad, la que nunca rinde cuentas y la que no da resultados. Un verdadero fiasco, es una farsante” aseveró.