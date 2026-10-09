LOS “COORDINADORES” SON CAMPAÑA ADELANTADA DE MORENA, Y LA AUTORIDAD NO HACE NADA: MIGUEL POOL

San Francisco de Campeche.- “Con el argumento y bajo la figura de ‘coordinadores’, Morena está sacando candidatos de manera adelantada y, aunque se quiera disfrazar de otra manera, simple y sencillamente están en campaña adelantada”, aseveró el coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, quien exigió a la autoridad electoral cumplir con su trabajo para procurar piso parejo para todos.

Lo anterior, en relación con los “destapes” anticipados que ha hecho públicamente la gobernadora Layda Sansores San Román. Además, criticó al partido guinda por justificar su proceder con el argumento de que sus estatutos lo permiten.

Aquí el detalle, recalcó el legislador priista, es que algunos dejaron sus cargos y otros no, por lo cual no sabemos qué se avecina. Por ello, exigió a las autoridades electorales que hagan su trabajo y garanticen piso parejo para todos.