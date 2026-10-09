viernes, octubre 9, 2026
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MORENA PIDE PERDÓN ANTE EL RIESGO DE UNA DESBANDADA EN CAMPECHE; ENVÍA DELEGADO PARA FRENAR RUPTURAS INTERNAS

San Francisco de Campeche.- En medio de las divisiones internas, el rechazo de sectores de la militancia a su dirigencia estatal y los cuestionamientos por el presunto respaldo anticipado de Layda Sansores a Pablo Gutiérrez Lazarus, Morena busca evitar una desbandada ante la fuerza política que representa Eliseo Fernández Montúfar.

El diputado federal poblano Eduardo Castillo López llegó a Campeche como delegado especial con una misión de conciliación y reconciliación entre los grupos enfrentados.

Aseguró que no viene a favorecer a ningún aspirante y lanzó un mensaje que refleja la preocupación por las fracturas internas: “No permitiremos que nadie se vaya. Y los que se fueron, iremos a buscarlos”.

En un intento por cerrar las fracturas internas y evitar la salida de más militantes, Castillo López ofreció disculpas públicas a quienes se sienten desplazados, ofendidos o ignorados por el partido. Su llamado fue contundente: “Nadie se puede ir de Morena”.

El poblano expresó: “Nadie, nadie se puede ir de Morena, nadie puede sentirse ofendido. Yo hago un acto de humildad y les ofrezco una disculpa a todas y todos los compañeros que se sientan ofendidos, agredidos, o los que se han ido, o a los que no se les ha podido atender”.

Morena, añadió, necesita hoy más que nunca la suma de todas y todos, y en Morena caben todas y todos. “Hoy iniciamos una gira de conciliación y reconciliación, compañeras y compañeros”.

“Tenemos claro que, como delegado especial de Morena, vamos a representar a todos. No venimos a representar a un grupo ni a levantarle la mano a uno, sino a levantarle la mano a todas y todos. Pero también no permitiremos que nadie se vaya, y a los que se fueron iremos a buscarlos, los escucharemos para que nadie se vaya”, subrayó Castillo López.

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