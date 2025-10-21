martes, octubre 21, 2025
LICENCIA DE NOROÑA ES PARA IR A PALESTINA CON BOLETO PAGADO POR EMIRATOS ÁRABES, PESE A QUE ESTÁ PROHIBIDO ACEPTAR ESE TIPO DE VIAJES

Sin haberse presentado a externar su respaldo y preocupación por las víctimas y familiares de la violencia en Sinaloa y de las inundaciones pasadas en Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, el senador Gerardo Fernández Noroña anunció que la licencia que pedirá es por doce días para viajar a Palestina, donde “es muy grave la situación”, y que el boleto de avión lo paga Emiratos Árabes Unidos, lo que de acuerdo con el periodista y conductor de ADN Noticias, Manuel López San Martín, es un delito que el legislador admite porque no puede aceptar regalos del tamaño de dicho vuelo, y mucho menos de un Gobierno extranjero.

Y es que el senador reveló que Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión “por la solidaridad que yo he tenido con Palestina”, y que viajará porque “aún no hay alto al fuego, bloquean la ayuda alimentaria y es muy grave la situación”. Se va mañana miércoles en la noche y regresa el dos de noviembre.

Manuel López San Martín, también conductor de MVS Noticias, remarcó en sus redes sociales: “El senador Gerardo Fernández Noroña no puede aceptar regalos del tamaño de un vuelo como el que dice que recibirá para ir a Palestina, mucho menos los puede recibir de un Gobierno extranjero. Él mismo admite otro delito”.

