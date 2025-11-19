LAYDA AMENAZA CON ACCIONES LEGALES ANTE BLOQUEOS POR TRANSBORDOS DEL KO’OX

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lanzó una advertencia a los grupos que mantienen bloqueos por la inconformidad con los transbordos en las rutas del transporte público Ko’ox. Afirmó que su administración ya identificó a los responsables y que no permitirán hechos que puedan constituir delitos, como detener unidades, ciudadanos o funcionarios. Indicó que se intentó agotar el diálogo y que existe apertura para escuchar necesidades, incluso mediante una línea de WhatsApp creada para recabar opiniones, además de haber solicitado que una comisión acudiera a plantear sus demandas.

Sansores señaló que los manifestantes no asistieron a la reunión programada a la una de la tarde y destacó que, pese a ello, funcionarios se trasladaron hasta el punto del bloqueo para facilitar el acercamiento. Subrayó que su gobierno mantiene disponibilidad para dialogar, pero advirtió que aplicarán la ley con firmeza contra quienes violen las disposiciones, al asegurar que no se quedarán con los brazos cruzados ante el cierre de vialidades por el rechazo al sistema de transbordos del Ko’ox.