CUARTO DÍA CONSECUTIVO DE PROTESTA CONTRA LA ALCALDESA DE TENABO; AÚN NO PAGA A SINDICALIZADOS

Tenabo.- Hoy se cumplieron cuatro días de manifestación de trabajadores sindicalizados contra la alcaldesa morenista Mariela Sánchez, por falta de pago de la primera quincena de noviembre y otras presentaciones. Los inconformes se apostan de nuevo en los bajos del Palacio Municipal.

El enojo de los afectados aumenta debido a que a los empleados de confianza de la autoridad municipal sí recibieron sus quincenas.

Los inconformes exigen la quincena, 6 jubilaciones, 14 estímulos por antigüedad, uniformes de campo y uniformes cívicos.