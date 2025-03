“LA GOBERNADORA DEBE HACERSE UN ESTUDIO MENTAL POR MINIMIZAR LA VIOLENCIA EN CAMPECHE”: VÍCTOR AMENDOLA

Víctor Amendola Avilés, exconsejero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuestionó las recientes declaraciones de la gobernadora Layda Sansores San Román, tras minimizar el aumento de muertes violentas en Campeche. Amendola expresó su preocupación por la actitud de la mandataria, sugiriendo que sería conveniente realizarle un estudio mental debido a sus comentarios sobre el grave problema de la inseguridad en el estado.

El exconsejero criticó la postura de Sansores, quien en su programa “Martes del Jaguar” restó importancia a un reportaje de Latinus que ubicó a Campeche como uno de los estados con mayor incremento en muertes violentas. Amendola sugirió que la gobernadora, debido a su edad, podría no estar razonando de manera coherente y que su actitud podría estar relacionada con problemas de salud mental.



“Me llama la atención que la gobernadora minimice el tema de las muertes violentas en Campeche, como si no fuera un tema grave. No es posible que trivialice una situación tan seria. Me pregunto si por la edad ya no está razonando bien o si tiene algún problema mental que está afectando su juicio”, señaló Amendola, quien expresó su preocupación por el tono de las declaraciones de Sansores.