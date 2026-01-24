LA COMUNA DE PABLO GUTIÉRREZ NO CUMPLIÓ ACUERDOS NI PAGÓ ADEUDOS EN PRESTACIONES DEL 2025 A SINDICALIZADOS: MIGUEL RAMÓN

El inicio de 2026 trae consigo nuevas negociaciones laborales para los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Carmen, en un contexto marcado por incumplimientos arrastrados desde el año pasado, adeudos en prestaciones y la exigencia de un incremento salarial acorde al aumento del costo de vida y al ajuste nacional al salario mínimo.

Miguel Ramón Córdoba, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento del Carmen, señaló que aunque el año pasado se firmó una minuta entre el sindicato y la autoridad municipal, varios de los acuerdos no se cumplieron, lo que generó inconformidad e incertidumbre entre los trabajadores sindicalizados, y además hubo cambios de último momento que afectaron directamente a la base laboral al debilitar la estabilidad alcanzada en la negociación.

Reveló que están pendientes para este 2026 las minutas general y de las comunidades de Atasta, Mamantel, Sabancuy e Isla Aguada, donde los trabajadores únicamente recibieron sus quincenas y aguinaldo 2025, quedando pendientes bonos, quinquenios y otras prestaciones, y no se concretó la minuta que se acordó firmar.

Miguel Ramón subrayó que uno de los principales puntos de la negociación para este año será el incremento salarial, el cual es justo y necesario tras el reciente aumento al minisalario decretado por el Gobierno Federal, por lo cual el sindicato planteará un incremento del 10%, como ha sido una solicitud constante, aunque reconoció que el porcentaje final deberá negociarse con el Ayuntamiento, buscando no afectar de manera excesiva ni a los trabajadores ni a las finanzas municipales.