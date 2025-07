LA CENSURA AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ PREOCUPA Y AFECTA A TODOS: HANNIA NOVELL

En su programa Informe 24, la periodista Hannia Novell resaltó que la censura al periodista Jorge Luis González Valdez preocupa, ante lo cual hay que hacer mucho ruido y no puede ser imparcial por ser parte del gremio periodístico.



Subrayó que es un tema que afecta a todos, no sólo al gremio, sino a la sociedad, porque si no hay gente que trabaje en esta labor, calificada por Gabriel García Márquez como el oficio más bonito del mundo, no tendrán oportunidad de acercarse a temas que nos afectan a todos, como en qué se están gastando los dineros del impuesto, por ejemplo, es decir, quién va a preguntar para saber.



Tras hacer recuento del caso, cuya sentencia reciente de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May señala la asignación de un “censor”, Novell entrevistó telefónicamente a González Valdez, quien resaltó que a más de 50 años de ejercicio periodístico no había sentido una persecución como esta, ningún gobernador había sido tan duro, pues hubo una situación con exgobernador que ya superó.



Es una persecución, añadió el periodista, que no había visto antes en territorio nacional, “y todo por la obcecación de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román de no aceptar la crítica”.



Expuso que hasta el momento no le han comunicado sobre su interventor, tampoco sabe si a la plataforma de Tribuna sí le han informado sobre el que le asignarán, “pero de ninguna manera voy a dejar que me coloquen un espía junto a mí, y esto qué me advierte, que prefiero abandonar de nueva cuenta la actividad periodística, pero no voy a sujetarme a los caprichos de la gobernadora que me impidan que yo exprese lo que siento”.



Hannia Novell destacó que el periodismo es incómodo de naturaleza, y emerge porque necesitamos conocer las verdades que otros no dicen, y somos el puente con la sociedad cuando ella no tiene voz y el vínculo entre los olvidados, los mudos, los silenciados, para que las autoridades hagan su trabajo, y este ejemplo probablemente quiera ser el mensaje pero se va a convertir en bandera, más que en mensaje.



“Tu voz, Jorge, es una entre muchas que hoy enfrentan un dilema, callar para sobrevivir o hablar para resistir”, aseveró la entrevistadora.