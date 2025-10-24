JUSTIFICA LAURA SANSORES SU POLÉMICO INFORME MUSICAL COMO “UN VIAJE SENSORIAL”

Tras las críticas por convertir su informe en un espectáculo musical, la presidenta del Sistema DIF Estatal Campeche, Laura Sansores San Román, justificó el evento al describirlo como “una experiencia distinta, un viaje sensorial” que, según dijo, buscó reflejar el alma del organismo.

Durante su mensaje, afirmó que el DIF es “color y luz para el que recupera el camino, la risa de los adultos mayores, el alimento de los niños y el abrazo que toca el corazón del desprotegido”, en un discurso que combinó elementos poéticos con referencias emocionales.

En el cierre de su declaración, la hermana de la gobernadora Layda Sansores incluyó una frase en maya, “In kiik li’isik in wóol”, que tradujo como “mi hermana me anima, me alienta, me apoya, mi hermana es mi inspiración”, finalizando con un emotivo “Te amo, Layda”.