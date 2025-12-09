JOVEN TOMA FATAL DECISIÓN; VAN 83 CASOS EN ESTE AÑO

Como K. I. V. A., de 19 años de edad, fue identificado el joven que escapó por la puerta falsa dentro de su domicilio el pasado fin de semana, con lo cual suman 83 casos en lo que va del año.

Los hechos ocurrieron en Linda Vista, y hasta el momento no saben las causas o motivos de la fatal decisión.

El reporte ocurrió cerca de las 13:00 horas del sábado 6 de diciembre, lo que generó la movilización de la Policía Estatal (PE) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Servicio Médico Forense (Semefo).