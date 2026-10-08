JOVEN DE TINÚN EMPRENDE PEREGRINACIÓN EN BICICLETA HASTA ZACATECAS PARA CUMPLIR A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Movido por su fe y devoción a la Virgen de Guadalupe, Eduardo Balán, joven originario de la junta municipal de Tinún, inició un largo recorrido en bicicleta con destino a Plateros, Zacatecas, como parte de una promesa religiosa que busca cumplir este 2026.

El peregrino realizará el trayecto de ida y vuelta, con el propósito de regresar a su comunidad antes del 12 de diciembre y participar en los festejos dedicados a la Virgen de Guadalupe. Antes de partir, familiares despidieron a Eduardo y le desearon un viaje seguro y un pronto regreso, mientras el joven se preparaba para recorrer cientos de kilómetros a bordo de su bicicleta.

A través de sus redes sociales, Eduardo compartió el significado de esta travesía: “Un año más cumpliendo mi manda a la Virgen de Guadalupe. Promesa 2026 Tinún, Campeche – Plateros, Zacatecas”.

Con esta peregrinación, el joven tinunense mantiene viva una tradición de fe que cada año reúne a miles de mexicanos, quienes realizan recorridos hacia distintos destinos religiosos para agradecer y cumplir sus promesas antes de las celebraciones guadalupanas.