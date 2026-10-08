SENTENCIAN A CINCO PERSONAS POR DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS TRAS CATEO EN LERMA

Dos mujeres y tres hombres detenidos durante un cateo realizado en julio de 2024 en una bodega de Lerma fueron sentenciados a dos años y cinco meses de prisión, tras declararse culpables de diversos delitos federales relacionados con la biodiversidad, hidrocarburos y armas de fuego.

Los sentenciados fueron identificados como Juan “N”, Elizabet “N”, Francisco “N”, Carlos “N” y Vilma “N”, quienes aceptaron su responsabilidad durante una audiencia de procedimiento abreviado. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de Control Federal aprobó la sentencia propuesta por el Ministerio Público de la Federación, que también contempla una multa de mil 319 pesos con 93 centavos.

Los hechos se remontan al 15 de julio de 2024, cuando autoridades federales realizaron un cateo en una bodega ubicada sobre la carretera a Lerma, donde aseguraron tres kilos con 300 gramos de pepino de mar, dos kilos con 75 gramos de pulpo maya y 532 litros de gasolina.

Durante la diligencia también fueron localizadas dos armas de fuego, una tipo escopeta y otra tipo fusil, además de 59 cartuchos útiles, cuyo decomiso fue ordenado como parte de la resolución judicial. Según la información proporcionada, entre los cinco detenidos se encontraban la esposa, nuera, dos hijos y un empleado de un empresario conocido como “Cajún”.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Federal de Campeche, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal.