JARDINEROS DE LA UNACAR DENUNCIAN SOBRECARGA DE TRABAJO Y FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Personal del área de jardinería de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) denunció ser víctima de una nueva arbitrariedad laboral: ser obligados a realizar trabajos pesados de carga de basura y ramas sin los trabajadores ni los medios de seguridad necesarios, situación que —según señalan— representa un riesgo para su integridad física.



A través de una publicación en redes sociales, los inconformes señalan que están indefensos ante la falta de representación sindical, ya que el sindicato universitario permanece acéfalo, sin una directiva que los respalde o gestione la atención de sus demandas.



“Estamos rebasados por la sobrecarga laboral y pedimos a las autoridades universitarias que actúen con responsabilidad”, expresaron los jardineros, quienes documentaron con fotografías las condiciones en que se les obliga a laborar.



Recordaron que la Norma Oficial Mexicana NOM-035 de la STPS protege a los trabajadores frente a riesgos psicosociales, estrés laboral y sobrecarga de trabajo, por lo cual hicieron un llamado a las autoridades de la Unacar a cumplir con la legislación laboral y garantizar condiciones justas y seguras para todo el personal.

Exhortaron también a los medios de comunicación y a la sociedad carmelita a visibilizar su situación, y a apoyar la exigencia de un entorno laboral digno, subrayando que “los trabajadores universitarios también merecen respeto y protección”.