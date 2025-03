ISLA AGUADA ESTÁ EN EL ABANDONO, ACUSA COMISARIO Y PIDE A LAYDA QUE EXIJA A PEMEX REHABILITAR CALLES

Al denunciar que el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma) nunca ha informado montos ni cómo son ejercidos en Isla Aguada, su comisario Alberto Emir Aranda Téllez se quejó del abandono en que está la Junta Municipal y pidió a la gobernadora que le exija a Pemex la rehabilitación de calles, “porque hemos sido de alguna manera desplazados”.

En el Pueblo Mágico, lamentó, las calles están en el abandono y hace falta infraestructura, por eso presentamos al Gobierno laydista un pliego petitorio para que sean atendidas 14 arterias que son prioritarias y conectan al sector turístico, escuelas y comercios.

Aranda Téllez expuso que desde hace más de 1 año tres meses una de sus principales avenidas, la 5 de Mayo, no es atendida por las autoridades, de ahí que la gobernadora Layda Sansores de debe exigir a Pemex rehabilitar esa y otros vialidades en deplorables condiciones, entre ellas la que fue destruida para una obra de agua potable, donde supuestamente serían erogados 85 millones de pesos, “pero la rompieron y no la repararon, dijeron que la harían de concreto hidráulico pero hasta la fecha no han hecho nada y sigue parada la obra”.

El comisario isleño criticó que tampoco hayan sido detonados los muelles turísticos.