INGOBERNABILIDAD AGRAVA CONFLICTO EN ATASTA, LAMENTA ARMENTÍA Y AFIRMA QUE EL CONGRESO DEBE TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO

• Propone que congreso humano de Antonio Jiménez vaya al lugar a escuchar a los pobladores

El diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, afirmó que el Congreso del Estado debe tomar cartas en el asunto en el caso de Atasta, pues fue creada una comisión especial para atender casos de energía eléctrica que no ha sido invitada a dialogar, mientras las autoridades de Gobierno sólo se limitaron a realizar ofrecimientos que no han cumplido, y sugirió que el congreso humano vaya a la zona de conflicto y escuchar a los pobladores.

Además, acusó al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, de estar en un juego político perverso al hacerse a la víctima y no presentarse ahí.

Entonces, prosiguió Armentía López, por un lado tenemos la ingobernabilidad de un Estado fallido por parte de la Secretaría de Gobierno, que no quiere solucionar de tajo esa problemática, y por otro aun alcalde que tampoco lo quiere hacer, y en medio la CFE que argumenta no poder invertir hasta que no le den la certeza de la tierra.

Nadie está tomando cartas en el asunto –criticó el mocista–, todos están siendo omisos al permitir el cierre de una carretera, y con sarcasmo se dice que hay otra vía federal para que se den la vuelta, en lugar de solucionar el problema.

Ante esta situación, dijo que harán un planteamiento y un llamado para que el Congreso del Estado intervenga, que el Congreso itinerante o humano vaya a Atasta y escuche a sus pobladores.

El legislador exigió al edil Gutiérrez Lazarus hacer su trabajo, pues fue electo por los carmelitas, y no hacerlo sólo habla de la nula visión de Gobierno que se tiene.

Para finalizar, Armentía López cuestionó el por qué ambas autoridades (el alcalde y la secretaria de Gobierno), no buscan un predio, van a la Ciudad de México o recorren Atasta y lo solucionan.