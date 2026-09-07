FALTA DE OBRAS HUNDE A CAMPECHE EN EL DESEMPLEO; EMIGRAN MÁS DE 3 MIL TRABAJADORES A YUCATÁN, OAXACA Y CHIAPAS PARA SOBREVIVIR: SÁNCHEZ ABNAL

-“NO ES LO QUE ESPERÁBAMOS”

Marco Antonio Sánchez Abnal, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) en Campeche, señaló que actualmente el Estado registra muy pocas obras y un porcentaje mínimo de agremiados ha podido colocarse en ellas.

Reveló que un 55 por ciento de los trabajadores agremiados se han mantenido sin trabajo la mayor parte del año, es decir, más de 3 mil trabadores no pudieron colocarse en alguna obra en los Municipios y se fueron a otros Estados como Yucatán, donde el salario es mejor en comparación con nuestra entidad y sí hay desarrollo en industria, comercio y servicios; Oaxaca y Chiapas, que ha cambiado y tiene mucha infraestructura.

Sánchez Abnal recalcó que desafortunadamente en el Estado de Campeche no hay obras como años anteriores, en contraste con entidades como Chiapas y Oaxaca, donde algunos agremiados están activos en distintos proyectos para sacar adelante a sus familias ante la crisis que se vive en Campeche.