SECRETARIO DE EDUCACIÓN NO ACUDIÓ A REUNIÓN NACIONAL PORQUE LE PICARON LAS ABEJAS

-En su lugar acudió un representante por lo cual desconoce estadísticas sobre las encuestas realizadas sobre el tema.

El secretario de Educación de Campeche, Candelario Pacheco Pacheco, explicó que no pudo asistir a una reunión nacional realizada en Chetumal, Quintana Roo para analizar la prohibición del uso del celular en clases, debido a un incidente con un enjambre de abejas que lo atacó durante un recorrido por escuelas, por lo cual dijo desconocer sobre datos estadísticos de encuestas realizadas.

El funcionario relató que, mientras se trasladaba hacia Escárcega, decidió visitar algunos planteles ubicados a lo largo de la carretera federal. Al pasar por debajo de una estructura, se encontró con un enjambre que lo atacó y le provocó varias picaduras, por lo que finalmente no pudo acudir al encuentro nacional.



Agregó que un representante acudió en su lugar a la reunión nacional y ofreció compartir posteriormente los resultados de las encuestas sobre el uso de celulares en las escuelas.

Respecto a la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas, Pacheco Pacheco indicó que ya se realizaron encuestas para conocer la opinión sobre el tema, aunque reconoció que en ese momento no tenía disponibles los datos estadísticos. Precisó que la propuesta no contempla necesariamente una prohibición absoluta, sino establecer reglas para regular su utilización.

El secretario señaló que el uso de celulares forma parte de la vida cotidiana, pero consideró necesario que madres y padres de familia también participen en la regulación, debido a que generalmente son quienes proporcionan estos dispositivos a los menores.