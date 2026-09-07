ASEGURA A FGE 10 MILLONES DE LITROS DE DIÉSEL EN UN BUQUE COORDINADOS POR LOS HERMANOS FARIAS 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel que se encontraban en un buque atracado en el puerto de Altamira, Tamaulipas, como parte de una investigación contra una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que la investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, ante el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que se señalaron posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.

De acuerdo con la Fiscalía, el asegµramıento del combustible permitió ampliar las investigaciones y detectar que detrás de la operación no habría un contrabandista aislado, sino una presunta estructura con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos introducidos ilegalmente al país.

En esta investigación aparecen señalados los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, exmandos de la Secretaría de Marina, como presuntos integrantes y líderes de la red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”. Fernando Farías Laguna es señalado como excontralmirante, mientras que Manuel Roberto Farías Laguna ocupó el grado de exvicealmirante.