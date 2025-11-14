viernes, noviembre 14, 2025
LAYDA ELOGIA A SHEINBAUM MIENTRAS IGNORA RECLAMOS DE MAICEROS Y CAÑEROS

La gobernadora Layda Sansores dedicó un mensaje de elogios a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras ha ignorado por completo a los cañeros y maiceros que pidieron atención directa a sus demandas. Los cañeros bloquearon la carretera de Champotón y esperaron durante horas bajo el sol a la mandataria estatal, pero esta nunca acudió pese a la gravedad de la protesta. Sansores centró su discurso en destacar la presencia de Sheinbaum, a quien llamó “Nohoch presidenta” y “bonita mujer”, y resaltó la obra hídrica anunciada como una transformación esperada desde hace décadas.

