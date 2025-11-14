viernes, noviembre 14, 2025
Lo último:
Locales

ASEGURA SHEINBAUM QUE “PRIMERO LOS POBRES” Y QUE NUESTRA ECONOMÍA ESTÁ SÓLIDA A PESAR DE LOS ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

Al asegurar que el pasado mes de octubre fue el que registró mayor número de empleos formales en toda la historia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la economía mexicana está sólida a pesar de los aranceles y todo lo que ha ocurrido con Estados Unidos en el mundo entero y de la integración que se tiene con el país norteamericano, pues “vean cómo está nuestro peso, más fortalecido que nunca”.

Los buenos empresarios reciben sus ganancias, continuó, y pagan impuestos, aunque hay algunos que no les gusta pagar lo que deben, pero el país está bien porque cambió el modelo económico, que ahora se denomina “Por el bien de todos, primero los pobres” y es regar desde abajo y no desde arriba como se hacía pensando que algún día caería y nunca cayó.

También te puede gustar

En día internacional de condón, conoce su importancia

Más de 38 mdp en patrullas y ambulancias entrega gobernador Aysa González

Layda Sansores da la espalda a familias de San Eduardo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *