ASEGURA SHEINBAUM QUE “PRIMERO LOS POBRES” Y QUE NUESTRA ECONOMÍA ESTÁ SÓLIDA A PESAR DE LOS ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

Al asegurar que el pasado mes de octubre fue el que registró mayor número de empleos formales en toda la historia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la economía mexicana está sólida a pesar de los aranceles y todo lo que ha ocurrido con Estados Unidos en el mundo entero y de la integración que se tiene con el país norteamericano, pues “vean cómo está nuestro peso, más fortalecido que nunca”.

Los buenos empresarios reciben sus ganancias, continuó, y pagan impuestos, aunque hay algunos que no les gusta pagar lo que deben, pero el país está bien porque cambió el modelo económico, que ahora se denomina “Por el bien de todos, primero los pobres” y es regar desde abajo y no desde arriba como se hacía pensando que algún día caería y nunca cayó.