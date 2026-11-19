La falta de medicamentos, insumos y atención médica suficiente mantiene en problemas a los habitantes de Villa Madero, donde el centro de salud limita la consulta a cinco fichas por cada médico, pese a que la comunidad cuenta con más de cinco mil habitantes. El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández Macdonald, expuso estas deficiencias tras recibir una solicitud de los pobladores para intervenir ante las carencias que enfrenta la unidad médica.

El legislador señaló que las restricciones en las consultas afectan a las familias que necesitan atención y cuestionó las condiciones en las que opera el centro de salud. Ante las quejas, se comprometió a regresar el próximo martes a las ocho de la mañana para realizar, junto con los habitantes, un levantamiento de las necesidades de la unidad y gestionar soluciones ante las autoridades correspondientes.

A las carencias en materia de salud se suma la falta de seguridad, por lo que Hernández Macdonald anunció que también gestionará la instalación de un destacamento policial permanente en Villa Madero. Asimismo, convocó a los habitantes a participar en la revisión de las condiciones del centro médico para exigir servicios de salud dignos y mayor vigilancia en la comunidad.