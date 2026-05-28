ESTRAGOS TRAS LAS FUERTES LLUVIAS DE ESTE MIÉRCOLES EN LA CAPITAL CAMPECHANA
FUERTES LLUVIAS DEJAN CALLES INUNDADAS EN CAMPECHE
En distintos puntos de la ciudad se reportan vialidades con acumulación de agua y encharcamientos derivados de las lluvias registradas la tarde de este jueves.
Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al conducir o transitar por zonas afectadas, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras que puedan ocasionar accidentes.
También recomendaron mantenerse atentos a los reportes oficiales de Protección Civil, debido a que las lluvias continuarán durante el resto de la tarde
SUBE NIVEL DEL AGUA EN SANTA LUCÍA Y COMPLICA EL PASO VEHICULAR
Video: Panaderia JUAN De DIOS
LLUVIAS INUNDAN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO, SAN FRANCISCO Y AVENIDA MARÍA LAVALLE; CIRCULE CON PRECAUCIÓN