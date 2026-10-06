ESCÁNDALO EN LA GODOY… Y SILENCIO DE LA DIRECTORA Y DE LA RECTORA DE LA UACAM

A PROPÓSITO DE LA DENUNCIA EN LA GODOY: LOS SEÑALAMIENTOS SOBRE LA OPACIDAD E INACCIÓN DE FANNY GUILLERMO VIENEN DE MESES ATRÁS

San Francisco de Campeche.- La actuación de la rectora Fanny Guillermo Maldonado vuelve a quedar bajo cuestionamiento ante las denuncias que rodean a la preparatoria Nazario Víctor Montejo Godoy.

El portal Política Peninsular, a través del periodista Marco Bazán Mapén, cuestionó lo que calificó como inacción de la Rectoría frente a diversas acusaciones surgidas en ese plantel.

OPINIÓN: GOLPE A LA RECTORA FANNY GUILLERMO MALDONADO

Por M.A. Bazán MAPEN – Política Peninsular

Este no es un hecho aislado en la UACAM. Bajo la rectoría de Fanny Guillermo Maldonado, la Universidad Autónoma de Campeche ha acumulado quejas por opacidad, represión a la protesta estudiantil y falta de protocolos claros contra la violencia de género y digital. Hoy, mientras las alumnas piden seguridad, la respuesta fue apagarles el micrófono.

La pregunta que Política Peninsular lanza: ¿Dónde está el protocolo de la UACAM contra el acoso digital con IA? ¿Por qué la prioridad fue silenciar y no proteger a las víctimas?

Los estudiantes exigen intervención de autoridades educativas, investigación, sanciones conforme a la Ley Olimpia y garantías de seguridad. Se presume la inocencia del alumno señalado mientras la autoridad determina lo conducente.

RESEÑA: PREPA GODOY INICIA CON DENUNCIAS DE ACOSO, VENTA DE CALIFICACIONES Y UNA DIRECTORA EN FACEBOOK Y LA RECTORA FANNY GUILLERMO MALDONADO OMISA 22/08/26

En Guanajuato, un profesor fue separado del cargo en 24 horas por quejas de padres por “juegos” indebidos con sus alumnos. En Campeche, en la Preparatoria “Nazario Víctor Montejo Godoy” de la UACAM, las denuncias son veces más graves, están viralizadas desde hace semanas, hay una ambulancia de la Cruz Roja en la puerta por un alumno apuñalado dentro del salón, y la rectora Dra. Fanny Guillermo Maldonado hace como que no pasa nada.

LO QUE EXPLOTÓ EN REDES Y LA RECTORÍA NO QUIERE VER

Una joven exalumna publicó en redes toda la corrupción que -según su testimonio- hay en la Godoy. Esa publicación desató una cascada de denuncias de alumnos, exalumnos y padres de familia que la UACAM no ha desmentido ni atendido:

-Acoso y hostigamiento sexual docente-alumna. Alumnas que denuncian en redes que profesores condicionaban la calificación a “quitarse la blusa” para aprobarlas. Son testimonios públicos que deben ser investigados, no borrados.

-Venta de calificaciones. Aprobaban a “malos estudiantes” que pagaban o que eran amigos de la Dirección.

-Abuso de poder, ausentismo y amiguismo. Acusan a la actual directora del plantel, Tania Tuyub Ovalle -psicóloga que hace lives en Facebook sobre “Los beneficios de la meditación”- de que cuando era docente casi nunca daba clases, y que ahora que es directora ha corrido a buenos maestros y metido a amigos que se pliegan a “sus leyes y son afines a la 4T”.

Todo esto está denunciado en Facebook, en TikTok, en grupos de padres. Y la respuesta de la directora Tania Tuyub es silencio. Y la respuesta de la rectora Fanny Maldonado es de silencio.

LA RECTORA BIEN, GRACIAS. LA GODOY, EN EL ABANDONO

El campus central de la UACAM está abandonado, con material de obra tirado, madera apilada, cintas rojas de clausura, un camión de redilas blanco. ¿Si así está la Rectoría, cómo estará la Godoy?

La preparatoria Nazario Godoy y la Ermilo Sandoval pertenecen a la UACAM. Dependen directo de la rectora. Y si la rectora no actúa, es cómplice por omisión.

En Guanajuato separan a un maestro por juegos indebidos. En Campeche, con denuncias de acoso sexual, venta de calificaciones y apuñalados en el salón, los maestros señalados siguen dando clases como si nada.

¿QUÉ LEYES ESTÁ VIOLANDO LA UACAM Y SU RECTORA CON SU SILENCIO?

Constitución Art. 3 y Ley General de Educación Art. 7, 73 y 74: Toda educación debe ser con perspectiva de derechos humanos, libre de violencia y con respeto a la dignidad. Las autoridades educativas que omiten atender denuncias de acoso, violan el derecho a una educación segura.

Ley General de Educación Superior Art. 8, 33 y 43 – Obligación de protocolos contra hostigamiento: Toda universidad autónoma debe tener y activar un Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. Si la UACAM no lo activa ante denuncias públicas y virales, incumple la ley federal.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Art. 10, 13 y 15 Ter – Violencia docente: Comete violencia docente quien, siendo docente, dañe o condicione la calificación a cambio de actos sexuales. Si una alumna denuncia que para aprobar debía “quitarse la blusa”, eso es violencia sexual tipificada que la Universidad está obligada a denunciar ante la Fiscalía.

Código Penal del Estado de Campeche Art. 160, 167 Bis y 177 – Acoso sexual y abuso de autoridad docente: Acoso sexual de docente a alumna menor o mayor de edad se castiga con 2 a 6 años de prisión. Venta de calificaciones y condicionar aprobación es cohecho y abuso de autoridad.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche Art. 47 y 57: La Prepa Godoy tiene alumnos de 15 a 18 años, menores de edad. La directora y la rectora son garantes. Omitir protegerlos ante denuncias de acoso es violación grave a la ley.

Ley Orgánica de la UACAM Art. 24, 26 y 32: La rectora es la responsable legal de la disciplina, del personal y de la salvaguarda de los alumnos en todos los planteles dependientes. Su silencio ante denuncias públicas genera responsabilidad administrativa y puede ser causa de juicio político universitario.

Ley General de Responsabilidades Administrativas Art. 7 Fracc. VII y VIII – Omisión y encubrimiento: Servidor público que, teniendo conocimiento de actos de hostigamiento y no actúa, es responsable por omisión.

NOM-046-SSA2-2005 y Protocolo de la SEP para atención de violencia escolar: Obligan a suspender preventivamente a docentes señalados mientras se investiga, no a dejarlos frente al grupo.

Hoy la UACAM presume “evolución” con cartulinas de colores, pero en la Godoy la realidad es una ambulancia por un apuñalado, alumnas que dicen que les pedían quitarse la blusa por un 6, y una directora que da lives de meditación mientras la escuela se cae.