ANTONIO JIMÉNEZ DEBE RENUNCIAR SI VA POR DIPUTACIÓN POPULAR, SUGIERE JHOSUÉ RODRÍGUEZ

-“Vi que los compañeros anteriores que querían participar en algo pidieron su licencia”

San Francisco de Campeche.- Jhosué Rodríguez Golib, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), comentó que, aunque cada partido tiene diferentes lineamientos y estatutos para quienes aspiran a ocupar un puesto en el proceso electoral que se avecina, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, José Antonio Jiménez Gutiérrez, debería renunciar a su cargo ante su interés de ir por una diputación federal.

Dijo que, independientemente de que el estatuto lo pida o no, Jiménez Gutiérrez debe ser congruente, pues “vi que los compañeros anteriores que querían participar en algo pidieron su licencia”.