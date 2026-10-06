LAYDA, LA CIUDADANÍA NO QUIERE UN TEATRO, SINO EMPLEOS, MEDICINAS EN LOS HOSPITALES Y TRATAMIENTOS CLÍNICOS DE CALIDAD: SALIM ABRAHAM

San Francisco de Campeche.- El diputado priísta Jorge Salim Abraham Quijano pidió al Gobierno del Estado transparentar el proyecto, la licitación y qué empresas y empresarios participan en la obra del foro “Ah Kim Pech”, y que ojalá la mayoría sean campechanos para reactivar un poco la economía. Asimismo, pidió a la gobernadora Layda Sansores escuchar a la ciudadanía para conocer sus necesidades y exigencias, entre las cuales no está un teatro, sino servicios públicos de calidad, empleos, medicinas en los hospitales y tratamientos médicos de calidad.

La Administración estatal debe dejar de improvisar con obras que no van a traer un beneficio directo a las familias campechanas, pidió, y recalcó que el anuncio del teatro causa suspicacia, pues se ve como un acto desesperado por tratar de dejar alguna construcción antes de concluir el sexenio, cuando en 5 años no hay una obra estatal tangible y palpable que tenga contenta a la población.

Abraham Quijano consideró que, como diputados, deben presionar y hacer los cuestionamientos pertinentes para tener claridad, y a la gobernadora Layda Sansores le recomendó escuchar a los ciudadanos para que entienda y tenga presentes las verdaderas necesidades del pueblo.