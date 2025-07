ES UN EXCESO Y PREOCUPA EL CASO JORGE GONZÁLEZ VALDEZ, PORQUE BUSCAN CALLAR A LOS QUE HABLAN Y HACEN PERIODISMO: GABRIELA WARKENTIN

En entrevista para W Radio 96.9 FM en el programa Así Las Cosas, bajo la conducción de Gabriela Warkentin, el periodista Jorge Luis González Valdez expuso las medidas cautelares que le han sido impuestas a raíz de una denuncia de la gobernadora Layda Sansores, lo que la locutora consideró no sólo un exceso, sino algo preocupante e impresionante, porque buscan callar a los que hablan y hacen periodismo.

González Valdez hizo un recuento de lo que ha vivido, lo que incluye una demanda de daño moral por la que debe pagar 2 millones de pesos, y lo atribuyó a la crítica por el incremento de la inseguridad y a su Gobierno.

Es terrible lo que ocurre en Campeche contra la crítica, pero también ha habido casos por el del Mauleón, ante lo cual creo que debería haber preocupación entre los comunicadores para que haya una unidad tal que impida estos excesos, agregó González Valdez.

Es impresionante, subrayó Warkentin, a lo que el periodista expresó: “Sí, sí, terrible. Pero bueno, aquí seguiremos dando la batalla, la lucha. Y te digo también el planteamiento. La señora, bueno, entre el político y el periodista, siempre va a haber esta circunstancia, el periodista está dispuesto a afirmar aquello de lo que no está muy seguro, y el político se guarda de reconocer aquello que sabe que está absolutamente cierto. Esa es la circunstancia de la señora, no aceptar las cosas tal y como son”.

La periodista subrayó que el periodismo se hace como se tiene que hacer y obviamente no estamos para caerle bien a los gobernantes, y que aquí y en cualquier otro lugar del mundo, un gobernante puede decir, oigan, yo no estoy de acuerdo, oigan, derecho de réplica, oigan, eso es falso. Pero una cosa es eso, y otra cosa es hasta meterte un calabozo.

González Valdez consideró necesario ponerles campos de acción a delitos como daño moral, de incitación al 0d¡o y de calumnias, y quiénes pueden y no hacer uso de esas figuras, porque la figura pública es pública, y si no le parece lo que señalan, pues que renuncie, creo sería lo más práctico pero no lo vemos así.

No, intervino Warkentin, y sentenció: “Lo que buscan es más bien callar a los que están hablando y a los que hacen periodismo”.

VIDEO