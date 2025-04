ENREDES: ACUSA A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO POR MALOS TRATOS Y AGRESIÓN

El paliceño Lorenzo L. denunció a través de sus redes sociales que elementos del Ejército Mexicano (a bordo de la unidad 0911163) lo bajaron de manera agresiva de su bicicleta, para revisar las cosas que tenía en la cartera, golpearlo, quitarle el celular e intentar agredir a una tía, cuando él no se mete con nadie, ante lo cual hizo un llamado al alcalde de su Municipio, Pedro Ayala Cámara, a que le hagan justicia.

En su texto señala que los hechos ocurrieron el pasado sábado en la tarde, “sin ponerme grosero con ellos, aparte me bajaron de mi bicicleta con agresividad y golpes, y mis cosas que cargaba en mi cartera me revisaron, golpearon y estrellaron mi celular. La verdad estoy inconforme porque de esa forma no lo deben de hacer”.

No me meto con nadie, continúa, y hago un llamado al presidente municipal de Palizada, Pedro Javier Ayala Cámara, a que me hagan justicia, y más porque también quisieron agredir a mí tía.

Ellos (por los militares) están para poner órdenes y no hacer lo que quieran con uno, y sabiendo muy bien quiénes son los que hacen cosas malas no los agarran. Quiero justicia, porque después se lavan las manos y no hacen nada, por eso el pueblo no cambia, finaliza la publicación.